/675708/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-سيراميكا-كارتيرون-يدفع-بكل-أسلحته

يدخل الزمالك مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المصرية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث الزمالك اليوم عن تحقيق الفوز الأول له في بطولة كأس الرابطة، أمام سيراميكا كليوباترا، بعد حصد نقطة وحيده في البطولة أمام بالتعادل أمام إنبي في الجولة الأولى.

يواجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، العديد من الإنتقادات في الفترة الأخيرة بعد حصد نقطة وحيده في البطولة، ليدخل اليوم بكامل قوة الفريق المتواجد داخل مية عقبة.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد أوناجم، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، والتي يشهد عليها ملعب السويس.

يدخل الزمالك لقاء اليوم وهو يتزيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيده، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

قائمة الزمالك في المباراة

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.