"فيلم جديد وصعب".. أميتاب باتشان يجهز لدبلجة فيلم جديد

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دوت الخليجيرصد إنطلاق أول عمل مدبلج من الفنان أميتاب باتشان

ونشر أميتاب باتشان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة له من داخل الاستوديو مرتدي السماعات ومعلقًا عليها:”العمل هو الروتين.. دبلجة لفيلم قادم صعب لكن متى كان الأمر سهلاً”.

بداية أميتاب مع الفن

ظهر باتشان في الأفلام لأول مرة بصوته فقط، حيث كان الراوي في فيلم "Bhuvan Shome" عام 1969، وبعد ذلك حصل على أول دور له في فيلم "Saat Hindustani" من إخراج خواجة أحمد عباس وشاركه البطولة كل من أوتبال دوت، أنور علي، مادهو و جلال آغا، ليشارك بفيلم "Anand" عام 1971 بجانب راجيش خانا، دوره في الفيلم كطبيب ذو نظرة ساخرة للحياة جلب إليه جائزته الأولى كأفضل ممثل مساعد، ثم لعب دوره السلبي الأول كعاشق يتحول إلى قاتل في فيلم "Parwana"، لياخذ أهتمام كبير من قبل المنتجين والمخرجين بسبب موهبته.

يأتي المخرج براكاش ميهرا بطولة فيلم Zanjeer لباتشان عام 1973 بدور المفتش فيجاي خانا، وفي هذا الفيلم لقب باتشان باسم "الشاب الغاضب" في سينما بوليوود، واعتبرت أداء باتشان في هذا الفيلم كأفضل أداء أيقوني في تاريخ بوليوود ورُشح لجائزة أفضل ممثل عن دوره، وكان الفيلم ناجحاً جداً وحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر ليصبح الفيلم الأعلى دخلاً ذلك العام، ومنذ ذلك الحين أصبح باتشان واحداً من أنجح النجوم الرئيسيين في صناعة الأفلام، في عام 1973 تزوج باتشان من جايا بهادوري التي شاركته بطولة فيلم Zanjeer وظهرت معه في العديد من الأفلام الأخرى مثل فيلم Abhimaan الذي صدر بعد شهر واحد من زواجهما وكان فيلماً ناجحاً أيضاً في شباك التذاكر.

تكريم الشاب الغاضب

في يونيو 2000، أصبح باتشان أول آسيوي ينصب له تمثال من الشمع في متحف مدام توسو في لندن، كما وضعت له تماثيل أخرى في كل من نيويورك عام 2009، هونغ كونغ في عام 2011، بانكوك في عام 2011، وواشنطن في عام 2012.

في عام 2003، منحت له المواطنة الفخرية من مدينة دوفيل الفرنسية، كما تم تكريمه بالعديد من شهادات الدكتوراة الفخرية من جامعات مثل جامعة جهانسي في الهند في عام 2004، جامعة دلهي في عام 2006، جامعة دي مونتفورد في لستر في إنجلترا في 2006، جامعة ليدس ميتروبوليتان في يوركشاير في إنجلترا في 2007، جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في بريزبين في أستراليا في عام 2011، جامعة جودبور الوطنية في الهند في عام 2013، وأكاديمية الفنون في القاهرة، مصر في عام 2015.