موانئ البحر الأحمر: تداول 763 طن بضائع وتصدير أكثر من 38 ألف طن فوسفات

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أوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 763 طن بضائع عامة ومتنوعة و 403 شاحنات و381 سيارة ملاكي وتصدير 38 ألفا و500 طن فوسفات.

دوت الخليج

أوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن حركة الصادرات شملت 441 طن بضائع عامة و228 شاحنة و13 سيارة ملاكي، وتصدير 38 ألفا و500 طن فوسفات إلى الهند، فيما شملت حركة الواردات 322 طن بضائع عامة و125 شاحنة و368 سيارة ملاكي.

تداول 763 طن بضائع وتصدير أكثر من 38 ألف طن فوسفات

وأشارت إلى أنه يتواجد على أرصفة الموانئ 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 88 شاحنة، والسفينة (أمل) بحمولة 61 شاحنة و4 سيارات ملاكي، فيما تم مغادرة السفينة (أمل) بحمولة 92 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 111 شاحنة و11 ملاكي والسفينة (MELPOMENI) بحمولة 38 ألفا و500 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة (عمان) ومغادرتها؛ حيث استقبلت 26 شاحنة بحمولة 300 طن بضائع عامة و22 طن ترانزيت إلى ليبيا و3 سيارات ملاكي، وتم تصدير 25 شاحنة بحمولة 441 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة (NABIHA BRIDE) بحمولة 361 سيارة ملاكي.

تداول 325 شاحنة و1225 طن بضائع عامة ومتنوعة

وكانت قد أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، أنه تم تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة و 325 شاحنة و 40 سيارة ملاكي وتصدير35 ألف طن فوسفات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت 720 طن بضائع عامة و 200 شاحنة و9 سيارات ملاكي، وتصدير 35 ألف طن فوسفات إلى الهند، كما شملت حركة الواردات 505 أطنان بضائع عامة و 125 شاحنة و 31 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يتواجد على الأرصفة 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة و 31 سيارة ملاكي ،والسفينة YARA-G فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 3 سيارات ملاكي، و السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 6 ملاكي ، وتصدير السفينة RUBY لحمولة 35000 طن فوسفات إلى دولة الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 505 أطنان بضائع عامة وتصدير 25 شاحنة بحمولة 720 طن بضائع عامة.