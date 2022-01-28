لطيفة تشكر تركي آل الشيخ بعد حفل joy awards بهذه الكلمات (صور)

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حرصت النجمة التونسية لطيفة بالتعليق على حفل joy awards، وتقديم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، بعد حضورها حفل توزيع الجوائز في مدينة الرياض مساء أمس الخميس 27 يناير.

دوت الخليج

لطيفة تشكر تركي آل الشيخ في حفل joy awards

وكتبت النجمة لطيفة التونسية، عبر حسابها بوقع التدوينات "تويتر": "أنا مبهورة وفخورة بالمملكة العربية السعودية، حفظ الله الملك سلمان وولى عهده الأمين على هذه الطفرة التاريخية".

وتابعت لطيفة، حديثها: "أحب أن أقدم تحية تقدير وشكر للمواطن الشريف والسعودي الذى يشع وطنيه لبلده ولكل الوطن العربى لا والعالم كله سعادة المستشار تركى ال الشيخ على ما يقدمه للمملكة".

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.