قومى المرأة: سنتعاون مع البيئة لتعميم إنتاج السماد العضوى من مخلفات الزراعة

جدة - نرمين السيد - قالت مقررة لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة مارى لويس، إنه تم بحث سبل التعاون المقترح بين المجلس ووزارة البيئة من أجل تعميم مشروع "إنتاج السماد العضوى من فرم المخلفات الزراعية" فى المحافظات بعد النجاح الذى حققه بقرية الروبى بمحافظة المنيا.





وأشارت لويس خلال رئاستها الاجتماع الدورى للجنة، بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس إلى أنه تم بحث موقف مشروعات المجلس التى تشرف عليها اللجنة بقرية الروبى بمحافظة المنيا، وأخر مستجدات موقف استلام ماكينة استخلاص الزيوت الطبية والعطرية، من الجهة المصنعة وتسليمها للسيدات المستفيدات من المشروع. وأوضحت أنه جار تنظيم زيارة لتدريب السيدات على الاستخدام خلال الشهر المقبل، فضلا عن مناقشة مستجدات وضع تصاميم الأغلفة والعبوات الخاصة بالمنتجات، وبحث سبل التواصل مع الجهات المعنية بتصدير الزيوت الطبية والعطرية، للوصول إلى المواصفات والأسعار والكميات التى لابد أن تتوافر فى المنتج المصنع للاسترشاد بها فى العملية التسويقية للمنتجات.

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