محافظ أسيوط: إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة والرى ضمن الموجة الـ19

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 38 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة تابعة للرى بمركز أبنوب واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 19.





وأكد المحافظ وفقا لبيان اليوم الجمعة أن التعديات على أملاك الدولة والمجارى المائية خط أحمر، ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة لافتا إلى تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ عدد 23 قرار إزالة، بالإضافة إلى 15 إزالة فورية بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب بإجمالى 38 حالة بمساحة 2252 مترا تم استرادادها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرى أسيوط. وأضاف سعد أن هناك تنسيقا مستمرا مع كل الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى وفقا للجدول الزمنى الموضوع للموجة الـ19 الجارى تنفيذها. وشدد على عدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

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