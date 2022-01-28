التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 84 حالة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - تعاملت فرق التدخل السريع مع 84 حالة على مدار 24 ساعة فقط بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفع درجة الاستعداد القصوى؛ لحماية الكبار والصغار بلا مأوى خاصة مع موجة الطقس البادر التى تشهدها البلاد.





وقام فريق التدخل السريع على المستوى المركزى بالنزول إلى محافظة القاهرة لبحث عدد من الحالات لأشخاص فاقدى المأوى والرعاية، حيث تم التعامل مع 54 حالة، وتم توزيع بطاطين لمن رفض الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوزيع وجبات ساخنة لهم.

وفى محافظة الجيزة، تمكن فريق التدخل السريع بالمحافظة من نقل سيدة مُسنة قدمت استغاثة بأنها قعيدة ولا تقوى على خدمة نفسها وتعيش بمفردها بالمنزل، فتم الاتجاه نحو السيدة واصطحابها لإجراء كشف طبى عليها، ثم نقلها بسيارة الإسعاف الى دار رعاية اجتماعية لتتلقى كافة أوجه الرعاية بالجيزة، هذا بالإضافة إلى تعامل الفريق مع 8 حالات لأشخاص بلا مأوى رفضوا الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية فتم تقديم وجبات ساخنة وبطاطين لهم، وسيتم معاودة النزول لهم مرة أخرى لاقناعهم بالانتقال لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من التواجد فى الشارع.

وفى محافظة الغربية، تعامل الفريق مع حالتين الأولى لمواطن بشارع مصطفى كامل وتمت محاولة إقناعه بالدخول لإحدى دور الرعاية الاجتماعية لكنه رفض فتم إعطاؤه بطانية، والثانية حالة مواطن طريح الفراش بمستشفى المبرة بالمحلة الكبرى وجار التنسيق لإيداعه بإحدى المؤسسات التى تخدم هذه الفئة.

وفى محافظة بورسعيد، تعامل الفريق مع 13 حالة رفضوا الإيداع بدور الرعاية الاجتماعية وتم توزيع بطاطين عليهم ووجبات ساخنة.

وقام فريق البحيرة بالتعامل مع 5 حالات منهم حالتان تسول، والباقون رفضوا الانتقال الى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة أسوان، تعامل الفريق مع حالتين الأولى بجوار محطة أسوان وتم إيداعه بمؤسسة الأحداث بكيما وتم التواصل مع والدته التى حضرت وقامت باستلامه بعد التنبيه عليها بحسن رعايته، أما الحالة الثانية فكانت لفتاة لديها إعاقة بإحدى ساقيها، وليس لديها بطاقة رقم قومى أو إثبات هوية، وقد تم العثور عليها بحديقة السلام وأفادت أنها من سوريا، وقام الفريق بنقلها إلى مستشفى أسوان التعليمى لإجراء عملية جراحية وهى حاليا تتلقى العلاج بالمستشفى لحين إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع دائم التنسيق والتعاون مع منظمة شكاوى مجلس الوزراء، ومع مؤسسات المجتمع المدنى مثل بنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وغيرها من الجمعيات بهدف تكاتف الجهود والموارد لحماية وتوفير كافة الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص الكبار والصغار والأسر بلامأوى.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى.