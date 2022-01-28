محافظ البحيرة: افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 6.6 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف آمنة فى تصريح اليوم أن تلك المساجد هى مسجد "عثمان" بعزبة عثمان بمركز حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 350 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد "دومه" بقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه، ومسجد "النور العلاقى" بقرية الكفاح بمركز أبو المطامير والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 320 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد "رياض الصالحين" بقرية بيبان بمركز كوم حمادة والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 220 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 340 مسجدا بالمحافظة، بتكلفة تجاوزت 450 مليون جنيه؛ ليكون ذلك أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وأشاد آمنة بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.