عاجل- الجيزة تصدر بيانا بتفاصيل امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة انهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، للعام الدراسى 2021 / 2022 والتى تعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن والتى تبدأ 29 يناير الجارى وتنتهى 3 فبراير المقبل.





وأشار راشد إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 193140 طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام 691 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية. ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان ليصبح 14 طالب للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب. كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الجهات المعنية بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب ومنع مكبرات الصوت وإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات من محيط المدارس أول بأول. ومن جانبه شدد مدير مديرية التربية والتعليم على جميع القائمين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، موجها بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وحضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميـا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومى على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

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