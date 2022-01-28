الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظتي الجيزة ودمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية يومي 28 و 29 يناير 2022.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية للقوافل تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل". وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "الجيزة ودمياط ".

ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.