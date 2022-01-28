قلق وتوتر داخل نادي جالطة سراي.. بطلها مصطفى محمد

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تزداد التكهونات والتوترات داخل نادي جالاتا سراي التركي، بعد أزمة مصطفى محمد، في دخول بديل له في الإمتحانات بإحدى معاهد الجيزة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تتواصل وتتابع إدارة نادي جالاتا سراي، عواقب حداث مصطفى محمد في مصر، في الفترة الجارية، تخوفاً من تطبيق أو تأخير عودة مصطفى للفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا.

الصحافة التركية

وقالت صحيفة "bolgegundem" التركية، أن هناك حالة من القلق تنتاب مسؤولو نادي جالاتا سراي، بعد هذه الحادثة، وينتظر النادي التركي انتهاء مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لحل أزمة الفريق الهجومية.

ونقلت الصحيفة التركية تصريحات المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن العقوبة المتوقع توقيعها على مصطفى محمد في حالة ثبوت إدانته، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة" صدى البلد" حيث قال رمزي: "إن هذا الشخص انتحل صفة شخص في محرر رسمي بأوراق الامتحانات، وهذا الأمر يعتبر تغيير للحقيقة بانتحال صفة ليست صفة الشخص الحقيقي".

وأضاف عضو مجلس النواب: "لو ثبت أن هناك اتفاقًا بين مصطفى محمد والشخص الذي انتحل صفته تقع مسؤولية التزوير على الشخصين، والعقوبة هنا تبدأ من 3 سنوات حتى 15 سنة "أشغال شاقة مؤقتة في جرائم التزوير بالمحررات الرسمية" وذلك حال وجود اتفاق بينهما".

وأكد المستشار إيهاب رمزي: "في أغلب الأحوال دائمًا ما يكون هناك اتفاق بين الطرفين، حصل على كارنيه الكلية منين، أكيد من الشخص الأصيل، وأكد أنه من حق مصطفى محمد الإنكار، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الطرفين ممكن إتمامه في اتصال هاتفي أو رسائل تليفونية".

وينتظر جالاتا سراي وصول مصطفى محمد إلى تركيا عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، لبحث الأمر معه.

مصطفى محمد

ويتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ورغم ذلك تواجد صديقة داخل لجنة الامتحان بدلا منه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم، أنها ليست المرة الأولى الذي يتواجد بها داخل مقر لجنة الامتحان بدلا من اللاعب، وقام بالتواجد 3 مرات سابقة ولم يتم الكشف معرفة الأمر.

وزارة التعليم العالي

وتابع "مراقب اللجنة قام بالتشكيك في هويتي وطلب إظهار البطاقة الشخصية ورفضت بشدة وتم كشف الأمر، وأن هذا الامتحان هو الرابع الذي أوقم بالتواجد فيه بدلا من مصطفى محمد".

وواصل "كنت خايف على مستقبل مصطفى محمد وأنا خريج كلية الآداء من 3 سنوات ولأن مصطفى صديقي قمت بالتواجد بدلا منه".