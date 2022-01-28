/675714/تشكيل-مباراة-إنبي-وطلائع-الجيش-بكأس-الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة إنبي وطلائع الجيش بعد لحظات في الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي الرياضي، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في لقاء بطولة كأس الرابطة.

تشكيل إنبي امام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمد إسماعيل حامد – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى جمال – عبد الرحمن عماد – محمد شريف محمد.

خط الهجوم: أحمد جمعة – جرجس مجدي.

مقاعد البدلاء لفريق إنبي

على فوزى وإبراهيم يحيي ومحمد مرسي وعبد الرحمن سمير واحمد العجوز وجون أيبوكا وعمر عدلى ومصطفى شكشك ومحمد توكل .

وعلى الجانب المقابل أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في بطولة كأس الرابطة.

تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي:

حراسة المرمى: محمد شعبان محمود.

خط الدفاع: محمد سمير – علي الفيل – محمد علي الجويني – رجب بكار.

خط الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن أسامة شيكا – حسن مجدي – أحمد سمير.

خط الهجوم: رجب عمران – علي الزاهدي.

ويدخل طلائع الجيش لقاء اليوم أمام إنبي وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاثة نقاط، فيما يدخل إنبي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

إنبي وسيراميكا كليوباترا

حقق إنبي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2/1، صمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية..

وبدأ اللقاء بسيطرة من إنبي على مجريات المباراة، حتى بادله لاعبوا سيراميكا ببعض الهجمات التي شكلوا منها خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وأفتتح الأهداف صلاح ريكو لإنبي في الدقيقة 49، ثم تعادل شادي حسين لسيراميكا بالدقيقة 58، وهاجم لاعبو إنبي بقوة بعدها حتى أستطاعوا أن يحرزوا هدف قاتل في الدقيثقة 87 عن طريق محمد إسماعيل حامد، لينتهي اللقاء بفوز غالي لإنبي.