/675717/كأس-الرابطة-تشكيل-مباراة-غزل-المحلة-وفاركو

يلتقي فاركو وغزل المحلة بعد لحظات في الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل غزل المحلة مباراة اليوم وهو يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تشكيل غزل المحلة امام فاركو

حارس المرمى: محمود رضا

خط الدفاع: محمد فتح الله “كاماتشو” – معاذ الحناوي – يحيى حامد – إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونا – هشام بلخا.

خط الهجوم: بولين فوفافي – عبده يحيى.

تشكيل فاركو امام غزل المحلة

حراسة المرمى : محمد سعيد “شيكا”

خط الدفاع : رامي صبري _ عبد الله بكري _جابر كامل.

خط الوسط : أحمد الصغيري _ عزمي غومه _ سوكاري _ محمود حمادة.

خط الهجوم : إسلام جمال _ رزقي حمرون _ أحمد شريف.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة بكأس الرابطة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.