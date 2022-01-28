رامي رضوان يشكر تركي آل الشيخ بعد تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز في حفل joy awards

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توجه الإعلامي رامي رضوان بالشكر إلى معالي المستشار تركي أل الشيخ، على حسن الأستقبال بحفل جوائز joy awards.

دوت الخليج يرصد شكر رامي رضوان لتركي أل الشيخ

وكتب رامي رضوان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرا معالي المستشار المحترم تركي أل الشيخ، على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلة الاستاذ سمير غانم والاستاذة دلال عبد العزيز ولإرثهما الفني الكبير وحرصكم على تكريمهما في حفل”.

واضاف رامي عبر صفحته:”ونهنئكم وهيئة الترفية والمملكة على هذا الحفل المتميز وكل التطوير الكبير الذي تشهده المملكة”.

إيمي سمير غانم فى أول ظهور لها

وشاركت الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، في أول ظهور لها بمناسبة فنية بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

شاركت إيمي جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله بفستان أسود فخم أبرز أنوثتها.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.