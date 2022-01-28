وزير الأوقاف: لا إقامة لدين أو دولة بلا وطن آمن مستقر

جدة - نرمين السيد - وتابع: حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ"، فجمع سبحانه بين مشقة قتل الإنسان نفسه وبين إخراج الإنسان من وطنه، فلا حياة لمن لا وطن له، ولا إقامة لدين ولا دولة بلا وطن آمن مستقر، وعندما نزل الوحى على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأخذته زوجه خديجة (رضى الله عنها) إلى ورقة بن نوفل فقال له: هذا النَّامُوسُ الذى أَنْزَلَ اللَّهُ علَى مُوسَى، وليتنى أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) : " أوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ؟" فقال : نعم ولئن كنت حيا لأنصرنك نصرًا مؤزرًا، وعندما خرج النبى (صلى الله عليه وسلم) من مكة مهاجرًا إلى المدينة التفت إلى مكة قائلًا: "واللَّهِ إنَّكِ لخيرُ أرضِ اللَّهِ وأحبُّ أرضِ اللَّهِ إليَّ ولولا أن أَهْلَكِ أخرَجونى منكِ ما خَرجتُ".

وشدد وزير الأوقاف خلال خطبة وصلاة الجمعة التى أداها اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، بعنوان: "حق الوطن والتضحية فى سبيله"، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومحافظ القاهرة، خالد عبد العال، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، على أنه لا وطن بلا أمن، ولا صحة بلا أمن، ولا اقتصاد بلا أمن، ولا استثمار بلا أمن، فقد ربط القرآن بين الأمن والرزق فى مواطن متعددة، يقول سبحانه: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، ويقول تعالى: " لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"، ويقول سبحانه: "أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" ، ويقول سبحانه: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ".

وقال وزير الأوقاف: "قد شاهدنا مآسى اللاجئين والأطفال يرتجفون من البرد فوق الثلوج ، والمذيع يسألهم : أين الحماية المدنية ؟ فيقولون غير موجودة ، فهؤلاء فقدوا الأمن وأصبحوا لاجئين داخل بلادهم نظرًا لفقد الأمن ، فالأمن من أعظم النعم "، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِى سِرْبِهِ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا"، وللأسف الشديد نرى بعض من صنعوا جماعات الإرهاب ومولوها وهم يتباكون على أحوال هؤلاء اللاجئين، وهذه وصمة عار يبوء بها كل من دعم الإرهاب وصنعه وموله، فعلينا أن نتيقظ أنه لا وطن بلا أمن.

كما أكد وزير الأوقاف، أنه لا أمن بلا قوة تحميه يقول سبحانه: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ" ، سواء كان هذا بإعداد الرجال وتدريبهم أم بامتلاك أحدث الأسلحة، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ" فمفهوم قوة الرمى يتطور بتطور الزمان، وفى زماننا هذا يكون بإعداد أحدث الأسلحة فى مجال الرمى بالقاذفات أو الراجمات أو المسيرات وغيرها ، كما نؤكد على ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن جيشنا جيش رشيد ، وأن شرطتنا شرطة رشيدة، يحميان ولا يبغيان، بل هما نار تحرق المعتدى على نحو ما سطرت قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة على مدار تاريخهما العريق، ومنها ملحمة بورسعيد التى سطرها رجال الشرطة والتى يحتفل الشعب المصرى بذكراها هذه الأيام، عندما وقف رجال عظام بعقيدة وطنية فى مقاومة المحتل، مؤكدا أن القوة فى الإسلام ليست للاعتداء، بل هى للردع، فتحقيق الردع أهم من الحرب والمواجهة ، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "نصرت بالرعب مسيرة شهر".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الأعداء نوعان: عدو ظاهر سواء فى الداخل أم فى الخارج نعلمه ونواجهه، وهناك أعداء آخرون قد لا نعلمهم ينتظرون لحظة ضعف الدول لينقضوا عليها ، فقوة الردع تردع العدو الظاهر والعدو الخفى، ثم ذكر قول الله تعالى فى الآية التى تليها : "وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"، مؤكدًا أن مجيء هذه الآية عقب قوله تعالى : " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ " يؤكد أن السلام لا يكون سلامًا حقيقيًا دون قوة تحميه، ومن يدعى السلام وهو ضعيف فإنما يخادع نفسه، لأن السلام الحقيقى لا بد له من قوة تحميه.

كما أوضح وزير الأوقاف أن كل إعداد للقوة من جيش وشرطة هو فى سبيل الله، فامتلاك القوة جزء من عقيدتنا الدينية والوطنية للحماية وليست للاعتداء ، فهى قوة تحمى ولا تبغى، كما وضح أن التضحية فى سبيل الوطن سبيل الكرام أبناء الكرام ، وأن التضحية فى سبيل الوطن جزء من صلب عقيدنا الإيمانية، لأنه لا إقامة لمقاصد الشرع، ولا إقامة لدين ولا دولة بلا وطن آمن مستقر، وهذا يستوجب منا توجيه تحية إجلال وتقدير لكل شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وتحية تقدير وإجلال لكل من قدم تضحية فى سبيل هذا الوطن من أبنائه المخلصين، سائلين الله العلى العظيم أن يحفظ رئيسنا وجيشنا وشرطتنا ومصرنا من كل مكروه وسوء.