المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف وفدا من مساعدين وأعضاء الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استضافت المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، وفدا رسميا ثانيا من مساعدين وأعضاء الكونجرس الأمريكى، وذلك خلال زيارتهم لحى الأسمرات للتعرف على جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ برنامج فنى ثقافى رياضى من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.





وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على التواصل والترحيب بأعضاء الوفد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والاستمتاع بالاجواء المصرية، مؤكدا أن هذه الزيارات تأتى فى إطار عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والنجاحات الهائلة التى حققتها الزيارة الاولى والاستقبال المشرف لهم، والإشادات الكبيرة التى نالتها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات والتعامل المتميز مع قاطنى المدينة.

وأكد صبحى أن الدولة المصرية ترحب دائما بدعم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من الدول الصديقة على مر العصور وتجمعهما العديد من الاهتمامات المشترك على كل المستويات والاصعدة وخصوصا الرياضية والشبابية وخصوصا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالزيارة الثانية لأعضاء الكونجرس الأمريكى للتعرف على مجهودات الدولة المبذولة فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة من خلال صندوق التنمية الحضارية، مؤكدا أن الدولة ستعمل على تقديم كافة التيسيرات والتمويلات والدعم لكل المواطنين للسكن فى المناطق الحضارية الآمنة والذى يتم من خلال تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لرواد وقاطنى هذه المناطق.

وأضاف أن الدولة أقامت الأسمرات 1،2،3 وجار العمل على الأسمرات 4، مع توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة لقاطنى هذه المناطق التى يسكنها مايقرب من 100 ألف نسمة، ومجموعة من المدارس والمساجد والكنائس فى إطار التعايش السلمى بين المصريين ودعما لمبادئ حقوق الإنسان التى توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان التى تنظر الدولة إليها كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وخلال الزيارة، شاهد الوفد مجموعة من العروض الفنية والثقافية والغنائية تقديم فرقة بركشن، ومعرضا للمشغولات اليدوية من خلال أندية الفتاة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية كالرياضة من أجل التنمية وتنس الطاولة لذووى الهمم ولعبات الطائرة جلوس ويد وسلة وقدم فتيات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، كما تم عرض فيديو عن كيفية التحول الحضرى الذى تم بمصر والانتقال من المناطق العشوائية إلى المناطق الحضارية الآمنة.

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التحية والاشادة لكل قيادات وزارة الشباب والرياضة والإدارة التنفيذية القائمة على المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لما يقدموه من جهد كبير لاستقبال وفود أعضاء الكونجرس الأمريكى، كما وجه الشكر والتقدير المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية.

من جانبهم وخلال تفقدهم المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات، أبدى أعضاء الكونجرس الأمريكى إعجابهم شديد بامكانيات البنية التحتية والملاعب وحمامات السباحة والجو الذى ظهرت عليه المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، مشيدين بطريقة انشائها والملاعب الرياضية التى تم بناؤها على أعلى مستوى طبقا للمواصفات الحديثة.

كما قدم الوفد الشكر للدكتور أشرف صبحى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات.

وأشاد الوفد الأمريكى بالأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية التى تقدمها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لروادها مؤكدين بأن هذا الصرح الرياضى الكبير يملك إمكانيات متميزة لخدمة الأعضاء وكافة أطياف المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تضم ملعبا كبيرا لكرة القدم، و5 ملاعب متعددة الاستخدام، و4 ملاعب خماسية، وساحة قتالية، ومنطقة كيدز إيريا، ومجمع حمامات سباحة، يضم 3 حمامات سباحة أوليمبية 10 حارات، ونصف أوليمبية 8 حارات، وقاعات للمؤتمرات وورش العمل، وصالات للبلياردو.