وزيرا الداخلية والأوقاف وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

جدة - نرمين السيد - أدى اللواء، محمود توفيق، وزير الداخلية صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة.





ألقى الخطبة وزير الأوقاف، وتناول خلالها (حق الوطن والتضحية فى سبيله) وأكد فضيلته على أهمية دور الأمن فى الحفاظ على الوطن، مؤكداً على أهمية إعداد أجيال قادرة على حماية الوطن والحفاظ على أمانه وسلامته، وأن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه، موجها التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة، كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن. كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

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