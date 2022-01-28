مؤتمرات وافتتاحات.. إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتى تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة





واستهلت "رعاية نيوز" بافتتاح المؤتمر السنوى للشراكة الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية بالأقصر بحضور 25 سفيرًا أفريقيًا، وذلك بالتعاون ببن"هيئة الرعاية الصحية" و"الشراكة من أجل التنمية"، وتأكيد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة تنفيذًا لتوصيات القيادة السياسية، مشيرًا أن نرعاك فى مصر أقوى برنامج لتقديم خدمات السياحة العلاجية للأجانب.

واستهلت "رعاية نيوز" بافتتاح المؤتمر السنوى للشراكة الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية بالأقصر بحضور 25 سفيرًا أفريقيًا، وذلك بالتعاون ببن"هيئة الرعاية الصحية" و"الشراكة من أجل التنمية"، وتأكيد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة تنفيذًا لتوصيات القيادة السياسية، مشيرًا أن نرعاك فى مصر أقوى برنامج لتقديم خدمات السياحة العلاجية للأجانب.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى تكريم هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، والشراكة من أجل التنمية، برئاسة السفير محمد خليل، 25 سفيرًا أفريقيًا على هامش مؤتمر تنمية السياحة العلاجية، ويعلنان أبرز توصيات المؤتمر، ومنها تتولى هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تنشيط الدبلوماسية الطبية، بالإضافة إلى إيفاد البعثات التدريبية والتعليمية فى المجالات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إيفاد القوافل الطبية فى مختلف التخصصات الطبية.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، بافتتاح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يفتتح المسح الصحى لبرنامج رحلة حامل للكشف عن عيوب الأجنة بمستشفى إيزيس بالأقصر، مؤكدًا دعم برامج الرعاية الصحية للسيدات الحوامل من افتتاح أول عيادة لطب الجنين بالمستشفى.

ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى معرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث 2022، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، يصرح أن مشاركة الهيئة بآراب هيلث مؤكدًا ميلاد عملاق جديد فى الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة القادمة، لافتًا إلى تفقد وفد هيئة الرعاية الصحية لأجنحة الشركات المتخصصة فى التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعى بمعرض الصحة العربى بدبى آراب هيلث 2022.

فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى تفقد وفد من «الجايكا» لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وأشادوا خلال الزيارة بجودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وانتهاء فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى «الطريق نحو التغيير» بالأقصر، لافتة إلى نجاح 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر فى اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا.

وتابعت النشرة الدورية، بإعلان نجاح إجراء 8 عمليات جراحة تغيير مفاصل صناعية متنوعة خلال يوم واحد فقط بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر، واستكمال فعاليات مبادرة (بيك هنقدر) التى أطلقتها إدارة رضاء المنتفعين بالأقصر للفحص الطبى الشامل للفئات غير القادرة، وتسجيل المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لافتة إلى استمرار فعاليات حملة «اعرف أكتر» التوعوية بمنظومة التأمين الصحى الشامل على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية على الفيسبوك.

واختتمت النشرة، بالإشارة إلى أبرز حزم الخدمات التى تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، منها إصلاح العيوب الخلقية المعقدة لقلب طفلتين بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، وجراحة تجميلية ناجحة لطفل وإعادة تشكيل محجر العين له بمجمع الإسماعيلية الطبى، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، معلنة عن خروج التوأم الثانى "زين العابدين"بعد 48 يومًا من الرعاية الكاملة والجهد المستمر لفريق حضانات مستشفى النساء والولادة التخصصى ببورسعيد.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.