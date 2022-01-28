محافظ كفر الشيخ يتابع جهود المحليات لرفع مياه الأمطار بالمدن والقرى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الجمعة جهود المحليات فى رفع مياه الأمطار ومواجهة موجة الطقس السيئ التى اجتاحت المحافظة، حيث أشاد بالجهود المبذولة فى شفط وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.





ووجه محافظ كفر الشيخ بحسب بيان المحافظة رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، مكلفا قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والرى، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وبدورها، تابعت المهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بشرق وغرب عاصمة المحافظة وبقرى مركز كفر الشيخ والتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة رفع مخلفات الأمطار.

فيما أشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، والدكتور وائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، على أعمال سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، كما تابع المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مجلس ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار، موجها تعليماته لرؤساء القرى بالتأكد على صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف.

كما واصل أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإشراف على أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة أولا بأول، مشددا برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكل الشوارع والميادين.