محافظ الجيزة: رصف وتطوير شارع بشتيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات حى شمال الجيزة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، حيث تم رصف وتطوير وتوسعة شارع بشتيل لما له من أهمية مرورية كبيرة وجارى استكمال أعمال التطوير لتسهيل حركة السيارات والمارة وتقديم خدمات افضل للمواطنين وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال.

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