فرص عمل وتدريب.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص فى 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجارى.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 500 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 3748 فرصة عمل.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وفى ذات السياق أعلن سعفان، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعى وطبى بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، من 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل، وذلك بمديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين فى شركة مصر لتأمينات الحياه، فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد: إن الوظائف المطلوبة هى: 44 مسئول تأمين، و11 مسئول تأمين أول، فى مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين فى التقدم إحضار صورة من: (شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت) والتوجه لجميع مكاتب العمل فى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقى الخدمة.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة توفير المطهرات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم اليومى لجميع أدوار الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

ويتابع الوزير إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع إدوار وغرف الوزارة كل 24 ساعة، فضلا عن جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة يوميا منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وأصدر الوزير تعليمات لجميع إدارات الوزارة بضرورة التباعد بين العاملين، ومنع الازدحام مع التوسع فى استخدام التحول الرقمى لتقديم خدمات القوى العاملة للمواطنين من أجل تقليل الحركة والانتقال.

كما أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أى مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجبارى وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

وتضمنت التعليمات التأكد من حصول العاملين ومتلقى الخدمة على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وعلى جانب أخر أعلن الوزير، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يقوم بدوره المهم فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفنى والاستشارى بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور تامر بدوى وكيل أول الوزارة مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدربا من خلال تنفيذ 275 برنامجا تدريبيا داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية فى المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.

وقال وكيل أول الوزارة: إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخصوصا فى مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعى والصحى.

وتابع سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة،حيث تم الانتهاء من اختبار دورة التفصيل والخياطة الثالثة بقرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم وذلك لـ 10 متدربات وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وقال وزير القوى العاملة: إنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشارت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم إلى أنه جارى نقل الوحدة المتنقلة إلى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق ووضعها داخل الوحدة المحلية بالقرية لتأمينها والحفاظ عليها والإعلان عن بدء الدورات التدريبية داخل الوحدة على مهن تركيبات الكهرباء، والسباكة، والتفصيل والخياطة.

وأضافت مدير المديرية أنه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى التدريب بديوان الوحدة المحلية بقرية الشواشنة اعتبارا من أول فبراير المقبل ولمدة ثلاثة شهور مدة بقاء الوحدة المتنقلة بالقرية.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتدريب 37 من مسئولى السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقال على حامد الزقم مدير المديرية:إن هذا التدريب يأتى انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية فى المنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية للوصول إلى بيئة عمل آمنة ومن أجل تطبيق كافة اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية التى تحافظ على العمال وأصحاب الأعمال والمقار الموجودة.

وأشار مدير المديرية إلى أن سلامة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وسلامة العاملين بها ومتلقى الخدمة يعد ركيزة أساسية لنجاح وتقييم الأداء بالمنظومة الصحية، مشددا على أهمية تفعيل دور جهاز السلامة والصحة المهنية بكل المنشآت الصحية.

وبدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا فى إجراء اختبارات التوجيه المهنى لـ 30 شابا على مهنة التركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهنى بقفط، التابع للمديرية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، WFP وشركة "قدرة" للحلول التكنولوجية والتعليم، فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك".

ومن المقرر أن تطلق المديرية دورات التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية لـ 45 شابا وفتاة، اعتبارا من 31 يناير الجارى، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتحت رعاية أشرف الداودى محافظ قنا.

وأكد حسام طلبة مدير المديرية، إنه تم استقبال الشباب راغبى التدريب بورشة التركيبات الكهربائية تحت إشراف محمد على محمود وكيل المديرية، وعبد الحميد غزالى مدير مركز التدريب المهنى بقفط، بحضور أحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية، وأحمد حسين أخصائى التوجيه المهنى بمركز التدريب، والسادة ممثلى شركة قدرة للتنمية.

وعقد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج اجتماعا مع مسؤولى صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمكاتب العمل ووحدة الصندوق بالمديرية لمتابعة استيفاء مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال من المنشآت.

أكد مدير المديرية خلال الاجتماع ضرورة التزام كافة المنشأت التى يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر والتى تبلغ بسوهاج 105 منشآت بالالتزام بسداد حصة الصندوق وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مع ضرورة توعية المسئولين بالمنشأة على الإلتزام بالسداد شهريا بحد أقصى منتصف الشهر التالى تجنبا لتوقيع غرامات تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد وفقا للمادة السابعة من هذا القانون.

وأعلنت منى الأطروش وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك" تقوم المديرية بتنفيذ دورات تدريبية مجانية على الحرف والمهن المختلفة للتأهيل لسوق العمل لشباب وفتيات قرى مبادرة "حياة كريمة" وتشمل الخياطة والتفصيل، والسباكة المنزلية والكهرباء لشباب وفتيات قرى مركز كفر سعد، وذلك من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب، وذلك للتيسير على شباب وفتيات المركز التقدم للدورات التدريبية مساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة اجتياز الدورة التدريبية، فضلا عن أن نجاح المتدرب فى الدورة التدريبية يعد تمهيدا ومؤشرات النجاح فى اختبارات قياس مستوى المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة.

كما وقعت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية، أول بروتوكول من نوعه بالمحافظة للتعاون فى مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليا بشدة فى سوق العمل، وهى مهنة "جليس المسن" والتى يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميا بالتعاون بين القوى العاملة والمعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية.

وقع البروتوكول ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والدكتورة هبة القاضى عميد المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يقضى بتدريب 20 متدربا شهريا مجانا بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وذلك من خلال برنامج تدريبى متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للصحة، ويشتمل على محاضرات نظرية، فضلا عن تدريب عملى بإجمالى 50 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائى للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز البرنامج التدريبى معتمدة من المديرية،

وجامعة الإسكندريه، فضلا عن حصوله على تصريح بمزاولة المهنة، طبقا لتوجيهات وزير القوى العامله محمد سعفان بفتح مجالات متعددة للتدريب والتأهيل لكافة الفئات وفتح أسواق جديدة للعمالة المدربة.

وقال مدير المديرية: إن البروتوكول يأتى فى إطار قيام وزارة القوى العاملة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلى وخلق فرص عمل جديدة خاصة من المهن المستحدثة التى يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال دعم الجهود التى تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة فى مجال مكافحة البطالة.ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، وذلك بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية (أفينا) حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة، فى إطار دور الوزارة فى نشر الوعى لحفظ التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، وذلك بحضور عبده شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح السيد السنجابى مدير المديرية الدور المهم لمراكز التدريب المهنى فى تدريب وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ على صحة وسلامة العامل المصرى.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 17604 شاب منهم 163 " قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية وبنى سويف والفيوم والمنيا، بلغت 4 ملايين جنيه، والتفتيش على 5764 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 14 ألف و532 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لعامل.

كما شمل حصاد الأسبوع نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، بتحويل القائمة الـ 66 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 18 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 44 ألفا و386 دولارا،أى ما يعادل 695 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام اللبنانى أصدرت تعليمات تقضى بإعفاء كافة طلبات الإقامات المنتهية الصلاحية من 17 أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2022 ضمنا من رسوم التأخير.

كما تلقى الوزير، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى جدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير الجارى.

وأشار الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجرى على التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وقال الملحق العمالى بجدة: إن "الجوازات السعودية" أفادت بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة فى الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، إلى 31 يناير الجارى، باستثناء الذين استكملوا تلقى جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها، كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه.

وأوضح أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، و90، و120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل..." فتحسب من تاريخ الإصدار.

كما تلقى سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة فى سكن العمال، فى وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما إلكترونيا يسمى "نظام السكن العمالى" الذى يعتبر نظاما متكاملا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دورى مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازى مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذى يسهم فى إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات دعت منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفى المواعيد المقررة.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن وزارة الموارد ألزمت المنشآت بسداد الأجور فى مواعيدها مؤكده أن ذلك من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير فى زيادة إنتاجية العامل لا سيما فى ضوء حصوله على أجره فى الموعد والقدر المحدد.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضى والشفافية وفقا للعقود المبرمة بينهم والتى يأتى فى مقدمتها حق العامل فى الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية وهو الأمر الذى يعزز من الممارسات القانونية فى سوق العمل بالدولة.

وتلقى أيضا وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى، إن التقرير أوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميما إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفى الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل فى الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد فى هذا اليوم.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "عماد.م.أ.ال. المتوفى فى مدينة روما الذى كان يعمل بالعاصمة الإيطالية والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مدى استحقاقه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو تحرك على الفور بالتنسيق مع القسم القنصلى والتواصل مع السفارة المصرية بروما للحصول على بعض البيانات الضرورية للمواطن المذكور، ووسيلة الاتصال بشقيقه المتواجد بذات المدينة، لبحث مدى مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" ومساعدة الورثة الشرعيين فى الحصول عليها.

وأفاد الملحق العمالى، أنه تبين بالبحث فى الملف التأمينى للمواطن المتوفى أنه لم يكن منتظما فى سداد الأقساط التأمينية المقررة، لذا أفادت الهيئة بعدم استحقاق الورثة للمعاش.

وقال الدكتور محمود حمزاوى فى تقريره للوزير: إنه تم إعادة التواصل مرة أخرى مع الهيئة لبحث مدى إمكانية تقدم الورثة الشرعيين بطلب للحصول على تعويض المرة الواحدة (TANTUM)، أفادت بجواز ذلك مع تقديم بعض المستندات، وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمواطن عزت محمد أبو المعاطى شقيق المتوفى المقيم بروما لاخطاره بذلك، وإرشاده إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من هيئة التأمينات الايطالية، وجارى المتابعة مع الورثة ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم.

وأعلن سعفان، أنه فى إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا- المنكوبة التى تعرضت لحادث مرورى فى أثناء سفرهم من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فقد بلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى تقربيا، وسيتم تحويلها إلى ورثته فى مصر، فضلا عن باقى مستحقات المتوفى من شركة التأمين بعد صدور إعلام الوراثة.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض فى إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التى لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية فى ديسمبر الماضى، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حاليا بمستشفى السعودى الألمانى بالرياض وهم:أحمد عبدالسلام مبروك 14سنة، والطفله رغد عبدالسلام مبروك 9سنوات.

وكشف المتحدث الرسمى عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض قاموا بزيارة الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعى بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلى، كما تم تسكينهم فى غرفة واحدة.

وأشاد مرافقوا الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث من قبل السفارة المصرية، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.