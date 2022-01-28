جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.





وقال محافظ قنا، فى بيان اليوم الجمعة، إن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 965 حالة بواقع " 358 باطنة و210 أطفال و148 جراحة و123 فم وأسنان و89 نساء وتوليد و37 تنظيم أسرة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تعد رابع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة خلال شهر يناير الجارى ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال هذا الشهر إلى 4301 مواطن. وأوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان أن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 31 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين إذ شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 109 مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 4301 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.