محافظ أسيوط: اعتماد 805 ملايين جنيه لرفع كفاءة الطرق

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، موجها جميع رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضارى للمحافظة.
وأشار إلى أنه جار استكمال أعمال رصف الطريق السريع بساحل سليم ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية؛ لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى متابعته لأعمال استكمال رصف الطريق السريع بنطاق المركز فى إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية فى كل الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية؛ بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
وأكد التوجيهات المستمرة من المحافظ باستكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجارى تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد.
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