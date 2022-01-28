محافظ أسوان: إزالة 9 حالات تعد ضمن الموجة الـ 19

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الأجهزة التنفيذية أزالت 9 حالات تعدى بمساحة 6850 م2 وذلك بنطاق منطقة شرق الرضوانية التابعة لحى جنوب المدينة، وأثناء جهود الحملة المكبرة تلاحظ قيام أحد المواطنين بمنطقة المنشية الجديدة بتشوين كميات من الزلط والرمال والأسمنت والحديد لتعلية أحد الأدوار بمنزله بدون ترخيص وذلك بمسطح 150 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





ووجه المحافظ فى بيان اليوم، رؤساء القرى والمدن بمواصلة الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن الموجة الــ 19، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. شارك فى الحملة الأجهزة الأمنية، بجانب نائب رئيس المدينة، ورئيس الحى، بالإضافة إلى الفنيين والمهندسين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات الثقيلة للتعامل مع حالات التعدى على الوجه الأكمل.

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