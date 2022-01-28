صندوق تحيا مصر ينعى الحاجة فهيمة: ضربت أروع أمثلة العطاء.. فيديو

نعى صندوق تحيا مصر السيدة فهيمة إبراهيم أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام، والتى حقق لها الرئيس أمنيتها بمقابلته، وحرصت خلال حياتها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، حيث تبرعت لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 ألف جنيه، وشاركت بالإداء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020م.

وقال الصندوق في بيان له اليوم : رحم الله الحاجة فهيمة التي ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح صندوق تحيا مصر.. وسيظل الصندوق يثمّن هذه المشاركة التي دعمت بها الفقيدة مبادىء التكافل والتراحم بين أبناء الوطن». فقد كانت رحمة الله عليها مثالا للمرأة المصرية التي دعمت قريتها وساندت أهلها وأرست قواعد التكافل بين أبنائها.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحلة قبل عامين بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، إيمانا بدورها في مساعدة بلدها ورغبتها في المشاركة لدعم غير القادرين.