10 لاعبون يحصدون ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات (صور) 

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أحرز لاعبو فريق الجمباز فني رجال تحت 7 سنوات بنادي التجمع هايتس، 10 ميداليات ذهبية ضمن فاعليات بطولة كأس مصر، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي.

دوت الخليج

ومثل الفريق في البطولة أنس محمود حسين، وسليم محمد رضا النحاس، وياسين كريم أحمد فتوح، وآسر محمد مصطفى، ومالك رامي أبو ناجي، وزياد مصطفي على، ويوساب عزيز وليام، وآدم مينا نجيب، ومحمد عمر عبد العزيز، وأحمد عيسى عادل.

ونجح اللاعبون في حصد الميداليات الذهبية وتفوقوا في تقييم لجنة التحكيم بوضعهم ضمن المستوي الأعلي من حيث حصولهم على الدرجات، وسط فرحة كبيرة وعارمة بين الأسر والأهالي الذين حضروا لمؤازرة ودعم اللاعبين من المدرجات.

10 لاعبون يحصدون ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 7 سنوات

ويقود الفريق جهاز فني مكون الكابتن محمد عزوز، والكابتن محمود جادالله، والكابتن محمد عزت، والكابتن محمد شعبان، والكابتن خالد عزت، وذلك في أكاديمية Gymnastics Zone ، والتي يتدرب فيها اللاعبون الفائزون بالميداليات الذهبية.