المدينة الرياضية بالاسمرات تستضيف وفداً رسمياً ثانياً من مساعدين وأعضاء الكونجرس الأمريكي

/675721/المدينة-الرياضية-بالاسمرات-تستضيف-وفدا-رسميا-ثانيا-من-مساعدين-وأعضاء-الكونجرس-الأمريكي

استضافت المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات ،وفداً رسمياً ثانياً من مساعدين وأعضاء الكونجرس الأمريكي ، وذلك خلال زيارتهم لحي الاسمرات للتعرف علي جهود الدولة في تطوير المناطق غير الامنة ،وتنفيذ برنامج فني ثقافي رياضي من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على التواصل والترحيب بأعضاء الوفد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،متمنياّ لهم طيب الإقامة والتوفيق والاستمتاع بالاجواء المصرية ،مؤكداً أن هذه الزيارات تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية -الأمريكية ،والنجاحات الهائلة التي حققتها الزيارة الاولي والاستقبال المشرف لهم، والإشادات الكبيرة التي نالتها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات والتعامل المتميز مع قاطني المدينة.

وخلال ترحيب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي ،أكد أن الدولة المصرية ترحب دائما بدعم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من الدول الصديقة على مر العصور وتجمعهما العديد من الاهتمامات المشترك علي كافة المستويات والاصعدة وخاصة الرياضية والشبابية وخاصةً في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالزيارة الثانية لأعضاء الكونجرس الأمريكي ،في إطار للتعرف على مجهودات الدولة المبذولة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة من خلال صندوق التنمية الحضارية ،مؤكداً أن الدولة ستعمل على تقديم كافة التيسيرات والتمويلات والدعم لكل المواطنين للسكن في المناطق الحضارية الآمنة والذي يتم من خلال تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لرواد وقاطني هذه المناطق.

مضيفاً أن الدولة أقامت الاسمرات ١،٢،٣ وجاري العمل علي الاسمرات ٤ ، مع توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة لقاطني هذه المناطق التي يسكنها مايقرب من 100 ألف نسمة ، ومجموعة من المدارس والمساجد والكنائس في إطار التعايش السلمي بين المصريين ودعماّ لمبادئ حقوق الإنسان التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تنظر الدولة إليها كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وخلال الزيارة ،شاهد الوفد مجموعة من العروض الفنية والثقافية والغنائية تقديم فرقة بركشن ،ومعرضاً للمشغولات اليدوية من خلال أندية الفتاة بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ،بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية كالرياضة من أجل التنمية وتنس الطاولة لذووي الهمم ولعبات الطائرة جلوس ويد وسلة وقدم فتيات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ،كما تم عرض فيديو عن كيفية التحول الحضري الذي تم بمصر والانتقال من المناطق العشوائية إلي المناطق الحضارية الآمنة.

وزير الشباب والرياضة

وقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية والاشادة لكل لقيادات وزارة الشباب والرياضة و الإدارة التنفيذية القائمة على المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لما يقدموه من جهد كبير لاستقبال وفود أعضاء الكونجرس الأمريكي ، كما وجه الشكر والتقدير المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

من جانبهم وخلال تفقدهم المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات، أبدي أعضاء الكونجرس الأمريكي إعجابهم شديد بامكانيات البنية التحتية والملاعب وحمامات السباحة والجو الذي ظهرت عليه المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات ،مشيدين بطريقة انشائها والملاعب الرياضية التي تم بناءها على أعلى مستوى طبقا للمواصفات الحديثة.

وفد الكونجراس الأمريكي

كما قدم الوفد الشكر أشرف صبحي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات.

وأشاد الوفد الأمريكي بالأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تقدمها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات لروادها مؤكدين بأن هذا الصرح الرياضي الكبير يملك إمكانيات متميزة لخدمة الأعضاء وكافة أطياف المجتمع.

الحضور في الحفل

حضر الزيارة ،إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب ، المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية ، عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية ، جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية والكشفية.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تضم؛ ملعب كبير لكرة القدم، و5 ملاعب متعددة الاستخدام، و4 ملاعب خماسية، وساحة قتالية، ومنطقة كيدز إيريا، ومجمع حمامات سباحة، يضم 3 حمامات سباحة أولمبىة 10 حارات، ونصف أولمبية 8 حارات، وقاعات للمؤتمرات وورش العمل، وصالات للبلياردو.