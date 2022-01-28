"بعد خلافه معها على الميراث".. وفاة الأبن الاكبر للفنانة شريفة ماهر

أثارت الفنانة المصرية المعتزلة، شريفة ماهر، الجدل مؤخرا بعد كشفها، خلال برنامج تلفزيوني مصري، عن خلافات مع أبنائها، وقالت الفنانة المصرية المعتزلة، إنَّ خلافاتها مع أبنائها بدأت منذ أكثر من 32 عاما.

وأشارت إلى أن ابنتها "ناهد" استغلت قيامها بعمل توكيل لها، وتركتها في الشارع دون أي مبالاة.

وأوضحت أنَّها "رفضت اللجوء للمحاكم وفوضت أمرها لله وبدأت تعمل مرة أخرى وأنشأت العديد من الأبراج السكنية"، لافتة إلى أنَّ ابنتها "لم تسأل عنها لمدة 10 أعوام متواصلة".

وكشفت أنَّ "ابنتها عادت لمصالحتها لغرض في نفسها، وهو ما اتضّح بعد ذلك على الرغم من تحذيرات المحيطين بها، وتابعت: "كان هدفها الأساسي من مصالحتي هو الحصول على الأنتيكات التي اقتنيهتُا والتي تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه مصري".

بيع فيلا جاردن سيتي

أما عن ابنها شريف، فقالت الفنانة المصرية: "الخلاف معه بدأ في عام 2009، وهو تاريخ إنشاء فيلا غاردن سيتي بالقاهرة، وقد حاول بكل الطرق استغلال عاطفة الأمومة ليقنعني بالإقامة معي فيها حتى يحصل على مكان آخر للإقامة مستغلًا عدم إقامتي بها وسفري الكثير لـ"السويد".

وأعلنت ماهر أنها "كانت تؤجر هذه الفيلا في فترة سفرها وبعد إقامة ابنها في هذه الفيلا أصبحت لا تمتلك أية أموال".

وتابعت: "عندما علموا ببيع الفيلا لابنتي الصغرى “نيفين” الأخت غير الشقيقة لشريف قاموا بتهديدي بالقتل أنا وزوجي وأبنائي غير الأشقاء له".

ولفتت إلى أنَّ أولادها من زوجها الأول شريف وناهد ومجدي يحرصون كل الحرص على عدم كتابة أي عقارات أو ممتلكات باسم ابنتي الصغري وغير الشقيقة لهم نيفين لأنَّهم لا يعترفون بأنها ابنتي.

وأشارت إلى أنَّ أختها الكبرى ناهد كانت دومًا تقول لابنتي الصغري نيفين: "ماما لاقياكي (وجدتك) في الشارع"، مما أثَّر على نفسيتها وأصبحت تُعالج نفسيا.