أرلوند يعلن عن موعد طرح فيمله الجديد "زيوس"

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دوت الخليجيرصد فيلم أرلوند الجديد

ونشر الفنان أرلوند عبر موقع التدوينات “تويتر” صورة للبوستر الرسمي للفيلم معلقًا عليه:”قادم في فبراير 2022”.

أرنولد يهاجم ترامب

هاجم أرنولد شوارزنيغر، بأن الرئيس دونالد ترامب سيُذكر التاريخ باعتباره أسوأ رئيس جاء للولايات المتحدة وحث الأمريكيين على تقديم دعمهم للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال شوارزنيجر، في مقطع فيديو مدته سبع دقائق ونصف نُشر على تويتر: "نحتاج إلى التعافي معًا من دراما ما حدث للتو. نحن بحاجة إلى العلاج، ليس كجمهوريين أو ديمقراطيين، ولكن كأمريكيين".

استند شوارزنيجر إلى طفولته في النمسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، محذرًا من التهديد الذي تشكله الأكاذيب المتكررة والتعصب.

وقارن أعمال الشغب التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل عصابات مؤيدة لترامب بـ Kristallnacht ، المعروف أيضًا باسم ليلة الزجاج المكسور، وهياج النظام النازي ضد المجتمعات اليهودية والمعابد اليهودية والشركات في ألمانيا والنمسا في 1938.

وأضاف شوارزينغر: "الأربعاء كان يوم كسر الزجاج هنا في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى النوافذ المكسورة في مبنى الكونغرس. وقال إن الغوغاء أيضا "حطموا الأفكار التي اعتبرناها أمرا مفروغا منه" و"داسوا على المبادئ ذاتها التي تأسست عليها بلادنا".

أرلوند يشارك قصة والده

وتابع شوارزنيغر: "لم أشارك هذا علنًا أبدًا لأنها ذكرى مؤلمة، لكن والدي كان يعود إلى المنزل مخمورًا مرة أو مرتين في الأسبوع، وكان يصرخ ويضربنا ويخيف والدتي".

كان الرجال مثل والده يعانون من "ألم جسدي ناتج عن شظية في أجسادهم وآلام نفسية مما رأوه أو فعلوه".

وقال: "كوني من أوروبا، رأيت بنفسي كيف يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة".

واعتبر أن "الرئيس ترامب سعى لقلب نتائج انتخابات نزيهة. سعى لانقلاب من خلال تضليل الناس بالأكاذيب. والدي وجيراننا تم تضليلهم أيضًا بالأكاذيب، وأنا أعلم إلى أين تؤدي هذه الأكاذيب".

ترامب زعيم فاشل للشعب الأمريكي

ورأى أن "الرئيس ترامب زعيم فاشل. سوف يسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق. الشيء الجيد هو أنه سيكون قريبًا غير ذي صلة مثل تغريدة قديمة".

كما دعا شوارزنيغر المسؤولين المنتخبين الذين مكنوا الرئيس. وقال دون أن يسمي أحدا إن عددا من أعضاء حزبه أظهروا "ضعفًا" و"متواطئين" مع أولئك الذين نفذوا التمرد.

وقال: "لمن يعتقدون أن بإمكانهم قلب دستور الولايات المتحدة، اعرفوا ذلك. لن تفوز أبدا".