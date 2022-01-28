جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس المالطى عن تقديره لمصر كونها فاعلاً محورياً فى المنطقة، مُثمِناً الدور الهام الذى تلعبه مصر لدفع الأمن والاستقرار فى منطقة تموج بالصراعات، وأشار إلى زيارته إلى مصر فى ديسمبر 2016 - عندما كان وزيراً للخارجية- وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية ووزير الخارجية فى حينه.
ومن جانبه، أعرب السفير أنيس، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تقديره للرئيس على مشاركته الافتراضية فى منتدى شباب العالم فى 10 يناير الجارى، موضحاً الأولوية التى توليها القيادة السياسية للمنتدى ولدور الشباب فى بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما عقب عليه الرئيس المالطى بالإعراب عن سعادته بالمشاركة فى المنتدى، مُثنياً على مستوى المشاركة المُتميز به، والحوار الثرى فى جلساته المختلفة.
وأوضح السفير أنيس، أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين والتعاون فى كافة المجالات؛ خاصة فى ضوء التطور الذى تشهده مصر فى بنيتها التحتية والصحية والصناعية والإنشائية، وهو ما رحب به الرئيس المالطى.
هذا، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهجرة، وعملية السلام، وليبيا، حيث تناول السفير أنيس الدور المصرى فى كلٍ منها، مستعرضا الجهود المصرية لوقف قوارب الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن مناقشة خطة مصر لإعادة إعمار غزة بما يقرب من 500 مليون دولار، مُعرباً عن تطلعنا لتلقى دعم الاتحاد الأوروبى فى التعامل مع تلك التحديات الإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس المالطى يعرب عن تقديره لمصر: فاعل محورى فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.