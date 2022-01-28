سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب بعد غد الاحد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدوجو"، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي.

ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

وأدار نداي مباراتين للمنتخب الوطنى، الأولى أمام النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6- صفر، أما الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر 2019 أمام منتخب أوغندا، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

وأدار السنغالي بشكل عام 42 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 123 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب 12 ضربة جزاء.

ويلتقى المنتخب الوطني مع المغرب فى الخامسة مساء الأحد 30 يناير الجارى فى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد أن تغلب أسود الأطلسى على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الرغم من أن التاريخ ينحاز للمنتخب المغربى فى مواجهاته مع الفراعنة، إلا إن الجيل الحالى من الفراعنة قادر على تحقيق الانجازات وعبور المنتخب المغربى خاصة بعدما قدم أداء مميز أمام الأفيال الإيفوارية.