محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 14 لاعباً فى قائمة مصر والمغرب بأمم أفريقيا

تصدر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 14 لاعباً فى قائمتي مصر والمغرب، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين، والذى يقام فى الخامسة مساء الأحد بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون. وجاءت قائمة أغلى اللاعبين كالتالى: منتخب مصر: 161 مليوناً و250 ألف يورو محمد صلاح: 100 مليون يورو تريزيجيه: 10 ملايين يورو محمد النني: 9 ملايين يورو مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو أحمد حجازي: 4 ملايين يورو محمد الشناوي: 3 ملايين يورو رمضان صبحي: 3 ملايين يورو أغلى 7 لاعبين فى المغرب منتخب المغرب: 220 مليونا و200 ألف يورو أشرف حكيمي: 70 مليون يورو يوسف النصيري: 40 مليون يورو ياسين بونو: 15 مليون يورو عمران لوزا: 10 ملايين يورو نايف أكرد: 9 ملايين يورو رومان سايس: 9 ملايين يورو سفيان أمرابط: 9 ملايين يورو

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