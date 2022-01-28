/675736/4ر1-مليار-جنيه-إجمالي-الضرائب-والرسوم-المحصلة-بجمارك-الدخيلة-خلال-ديسمبر-الماضي

أكدت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ حوالي مليار و483 مليونا و14 ألف جنيه.

دوت الخليج

وأشارت المصلحة، في بيان لها، أن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين أفرجت عن مشمول 1590 شهادة جمركية وارد نهائي خلال ديسمبر، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

4ر1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال ديسمبر الماضي

وأوضحت أن الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 195 مليونا و 819 ألفا و 825 جنيها.. فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالي 954 مليونا و 753 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 327 مليونا و 343 ألف جنيه.

وأكدت أنه تم تصدير مشمول 2943 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت - دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و249 مليونا و860 ألف جنيه.

وذكرت المصلحة، أن الإدارة العامة للصادر قامت بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال ديسمبر بمبلغ 3 ملايين و 272 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن عن 353 بيانا جمركيا بنحو مليون و825 ألف جنيه.

تداول 325 شاحنة و1225 طن بضائع عامة ومتنوعة

وكانت قد أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، أنه تم تداول 1225 طن بضائع عامة ومتنوعة و 325 شاحنة و 40 سيارة ملاكي وتصدير35 ألف طن فوسفات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت 720 طن بضائع عامة و 200 شاحنة و9 سيارات ملاكي، وتصدير 35 ألف طن فوسفات إلى الهند، كما شملت حركة الواردات 505 أطنان بضائع عامة و 125 شاحنة و 31 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يتواجد على الأرصفة 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة و 31 سيارة ملاكي ،والسفينة YARA-G فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات، وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و 3 سيارات ملاكي، و السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 6 ملاكي ، وتصدير السفينة RUBY لحمولة 35000 طن فوسفات إلى دولة الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج، ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 505 أطنان بضائع عامة وتصدير 25 شاحنة بحمولة 720 طن بضائع عامة.