/675727/أول-تعليق-من-ديديه-دروجبا-بعد-خسارة-منتخب-بلاده-أمام-مصر

علق الإفواري ديديه دروجبا مهاجم منتخب كوت ديفوار، وفريق تشيلسي السابق، على الخسارة لمنتخب بلاده امام مصر في دور ثمن النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباارة مصر وكوت ديفوار، بنتيجة 5/4 للفراعنة، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تعليق ديديه دروجبا

ونشر ديديه دروجبا على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وقال: "التسديدات على الأهداف وساحل العاج هي "أنا أحبك أيضًا".

وزاد: "أنا فخور بفريقي وإخوتي الشباب الذين أثبتوا أن الإمكانيات حقيقية هناك، الآن يجب أن نتطلع إلى المستقبل".

وتسائل كيف تتأهل لكأس العالم مرة أخرى؟

كيف تفوز بـ أمم إفريقيا "CAN"، بينما عانت كرة القدم الإيفوارية من الانقسامات لأكثر من ثلاث سنوات؟

وواصل: "التكافل من أجل هدف مشترك هو أول شرط أساسي للنجاح".

وأضاف: "حان الوقت لترتيب المنزل حتى يتمكن من التألق مرة أخرى على المسرح الدولي".

وأردف: "شكرا للمدرب و الطاقم و اللاعبين الذين أظهروا إمكانيات فريقنا و ألواننا، شكرًا للداعمين الذين، رغم كل شيء، يهتزون في كل نزهة من الأفيال".

وختتم: "الشجاعة للجميع وقابلنا في الكاميرون أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم".

محمد الشناوي أمام كوت ديفوار

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجح وأبو جبل يتألق

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.