/675731/سلبية-مسحة-بعثة-المنتخب-الوطني-قبل-لقاء-المغرب-بأمم-إفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم الجمعة، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، استعدادًا للقاء المغرب بعد غد الاحد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتيت تلك المسحة في المتابعة الصحية لبعثة الفراعنة بالكاميرون، استعداداً لمواجهة المغرب في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

يبحث المنتخبين عن تحقيق الفوز في المباراة، بكل قوة لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة، وإعتماد الفراعنة يأتي على الفريق ككل ثم محمد صلاح في الأمام، وفي الجانب المقابل يعتمد أسود الأطلس على المجموعة ويليها حكيم زياش.

طاقم تحكيم مباراة مصر والمغرب

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم سنغالي لقيادة مباراة مصر ضد المغرب المقررة الأحد القادم .

ويتألف طاقم التحكيم من الحكم السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه كلا من اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

وأسندت لجنة حكام "الكاف" مهمة حكام غرفة الفار" لكل من الميكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

مصر تتأهل لربع النهائي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

كلات الترجيح بين مصر وكوت ديفوار

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.