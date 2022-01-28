/675732/صحة-قنا-توقع-الكشف-الطبي-المجاني-علي-٤٣٠١-مواطن-في-قرى-حياة-كريمة-بقنا -خلال-شهر-يناير

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

صحة قنا توقع الكشف الطبي المجاني علي ٤٣٠١ مواطن في قرى حياة كريمة بقنا خلال شهر يناير وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ٩٦٥ حالة بواقع " ٣٥٨ باطنه ، ٢١٠ أطفال ، ١٤٨ جراحه ، ١٢٣ فم وأسنان ، ٨٩ نساء وتوليد ، ٣٧ تنظيم أسرة " ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تعد رابع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة خلال شهر يناير الجارى ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية خلال هذا الشهر إلى ٤٣٠١ مواطن . من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان أن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٣١ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٩ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

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