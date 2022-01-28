"الاستقبال كله حب وعايز أعيش في السعودية".. حسن الرداد يشيد بحسن الاستضافة في حفل جوائز joy awards

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دوت الخليجيرصد لقاء حسن الرداد مع أم بي سي 1

وصرح الفنان حسن الرداد خلال لقائه مع قناة أم بي سي 1، حول إستقبال أهالى السعودية له: ”استقبال الناس هنا كلو حب ودفًا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله”.

وتكلم الرداد عن الحالة الفنية التى تعيشها الممكلة:”أن بحتفي بأخل السنما والدراما والموسيقي والرياضة والمجالات الاخرة التى تعيشها مدينة الرياض”.

إنتهاء تصوير تحت تهديد السلاح

انتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصوي، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.