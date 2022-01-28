/675738/تشكيل-الزمالك-أمام-سيراميكا-كليوباترا-بكأس-الرابطة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد قليل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث الزمالك اليوم عن تحقيق الفوز الأول له في بطولة كأس الرابطة، أمام سيراميكا كليوباترا، بعد حصد نقطة وحيده في البطولة أمام بالتعادل أمام إنبي في الجولة الأولى.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط: إسلام جابر – ماجد هاني – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد و أحمد زكي وسيف جعفر وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد حسام “بيسو” وحسام أشرف ويوسف أسامة ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي حاتم بطيشة، والتي يشهد عليها ملعب السويس.

يدخل الزمالك لقاء اليوم وهو يتزيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيده، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

قائمة الزمالك في المباراة

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

قرارات مجلس الزماك بعد الخسارة أمام غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.