/675737/الجمهور-يسخر-من-بوسي-شلبي-بعد-لقاءها-بالنجم-العالمي-جون-ترافولتا-اللي-فضحانا-في-المحطات-الفضائية

أصبحت الإعلامية بوسي شلبي، ترند بعد اللسخرية عليها بسبب فيديوهاتها التى تصورها بكاميرا هاتفها في أي مناسبة، وكانت أخرها لقاء مع النجم العالمي جون ترافولتا.

دوت الخليج يرصد سخرية الجمهور من بوسي شلبي

ونشر رواد التواصل الإجتماعي للفيديو قصير جاء تصويره من خلال كاميرا هاتفها أثناء حضورها حفل تسليم جوائز joy awards، لتنهال عليها التعليقات السلبية.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة كلام بوسي شلبي مع الفنان جون ترافولتا قائلاً:”فضيحة والله حاجة تكشف”.

وكُتب تعليق آخر على الفيديو المنشور بصورة من فيلم “أبو على” معلقًا على الصورة: “اللي فضحانا فى المنطقة والمحطات الفضائية”.

وعلق أحدهم على دعوة بوسي شلبي لترافولتا من خلال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلاً: ”يلا يا أشرف أعزمه على المهرجان”، مصطحب ايموشن ضاحك مع علامات التعجب.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.