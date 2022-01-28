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استبعد اللواء أحمد الشهابي الخبير الأمني والاستراتيجي ، لجوء جبهتي الصراع الحاليين داخل جماعة الإخوان ،إلى أعمال عنف في المستقبل القريب.

دوت الخليج

وقال اللواء أحمد الشهابي:" لا أعتقد أن الصراع يؤدي لتفشي العنف خاصة أن الجهود الأمنية المصرية وما تنطوي عليه من جمع معلومات وتحليلها تؤدي للنتائج الإيجابية التي نراها والتي كان أخرها القبض على أحد عناصر الإخوان الإرهابية، كما توقع خلال جلسة حوارية نظمها المركز الوطني للدراسات بمشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإماراتي تحت عنوان: "اتجاهات التطرف والإرهاب عالمياً في العام 2022"، استمرار الانقسام داخل الجماعة لفترة غير قصيرة" .

خبير أمني: جهود أجهزة الأمن المصرية تحول دون عودة عنف الإخوان وأتوقع استمرار انقسامهم

من جانبه شدد الدكتور عبد الله العلي رئيس مركز "تريندز" على أهمية مواصلة التصدي للتطرف والإرهاب بالعقل والفكر معا . فيما قال محمد خيال، الباحث في المركز الوطني للدراسات إن الانقسام في جماعة الإخوان لا يمكن أن يكون سبب لزيادة العمليات الإرهابية، مضيفًا "الجبهتان المتنازعتان على قيادة الجماعة ولائهم للغرب الذي يرفض العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن الانقسام الأول بدأ نتيجة رفض عمليات العنف من جانب عدد من أعضاء التنظيم الدولي على رأسهم إبراهيم منير، خوفًا من رد الفعل الأوربي الذي قد يؤدي إلى تصنيفهم جماعة إرهابية .

الانسحاب الأمريكي من افغانستان

من جهته قال عبد الله مترف، رئيس وحدة الشؤون الإيرانية والتركية بمركز تريندز، "نحن نشهد مخاض نظام دولي جديد، وأفضل المحللين في حيرة مما قد يحدث". وفيما يتعلق بوضع التظيمات الإرهابية في المنطقة، قال مترف "إن الانسحاب الأمريكي من افغانستان أدى لزعزعة النظام الدولي"، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات الكبيرة دون الرجوع للحلفاء في الغرب أو المنطقة يمثل خطورة كبيرة.

وأضاف "نحن أمام فاعلين جدد مثل الصين، والاتفاق الإبراهيمي أعطى دوافع لتحرك التنظيمات المتطرفة، بخلاف وجود نظام إيراني مارق"، لكن في الوقت نفسه شدد مترف على أن التكتل العربي في المنطقة يزيد الخناق على التنظيمات الإرهابية. في السياق ذاته قال دكتور فتوح هيكل، رئيس قطاع البحث العلمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إننا نتحدث عن ظاهرة لها عدد من المحددات، منها محددات داخلية مرتبطة بالحواضن المحلية للفكر المتطرف والسلوك الإرهابي التي يبنشط فيها، نتيجة أزمات سياسية تستغلها جماعات متطرفة أو نتيجة أفكار متطرفة وتفسير مغلوط نتيجة إيديلوجيات دينية أو غير دينية.

مواجهة الفكر المتطرف

وأضاف هيكل "لو الحواضن موجودة فالظاهرة الإرهابية تزيد، بينما لو تراجعت هذه الحواضن نستطيع الحديث عن تراجع الإرهاب"، كما لفت النظر إلى التحركات التي تقودها مصر والسعودية والإمارات لمواجهة الفكر المتطرف، والتي تعطي مؤشر إيجابي،