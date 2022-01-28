/675744/بعد-القبض-على-المتحرش-بـ-الفنانة-كارولين-عزمي-الحبس-4-سنوات-في-انتظار-المتهم

دوت الخليج

وكشفت التحقيقات، عن تعرض الفنانة كارولين عزمي، لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها في دائرة قسم النزهه، من قبل رجل كان يقود سيارته بجوارها، عن أن المتهم وجه لها ألفاظا نابية وشتائم وسبابا وعبارات خادشة للحياء دون أن تفعل له شيئا، وأن المتهم لاحقها وقام بمحاولات التضييق عليها بسيارته على الطريق، كادت أن تؤدى إلى وقوع حادث تصادم.

حبس المتهم بالتحرش اللفظي بـالفنانة كارولين عزمى

وكانت نشرت عزمي، فيديو عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، توثق خلاله تعرضها للتحرش أثناء قيادة السيارة، وعلقت قائلة: «أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف اني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني على سوشيال ميديا... باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملتوا انا بصتله وبصيت قدامي ف لقيته بيكرر نفس الحركة تانى باستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجأت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت "لفظ خارج"... ساعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد وانتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بي أيده والشتايم…. وبدأ يقولى تعالى ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين او كان عايز يعمل ايه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪ من اللى عمله الشخص دا».

وأضافت الفنانة كارولين عزمي « انا اتشمت واتهنت واتشتمت بأهلى بأقذر الشتايم انهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقى لمجرد انه شخص مريض.. اكيد الشخص دا أذى بنات كتير لانه تقريبا متعود على الحركات دى ومتعود يخوفهم ومش همه حتى انه يتصور و يتفضح.. انا عايزه حقى يرجعلى».

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض علي السائق المتهم، وأمرت بحبسه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

عقوبة التحرش اللفظي في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي

وافق مجلس النواب على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي واللفظي، ثم بعد ذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علىها.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.