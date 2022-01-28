قومى المرأة ناعيا الحاجة فهيمة: نموذج لنساء مصر العظيمات

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن حزنها لوفاة سيدة متميزة كالحاجة فهيمة التى حرصت خلال حياتها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، وتبرعت لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 ألف جنيه، وشاركت بالإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020م.
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الحاجة فهيمة، تعد نموذجا لنساء مصر العظيمات اللاتى اخلصن فى حب الوطن والعطاء له،
وتقدمت بخالص التعازى لأهالى وأسرة الفقيدة سائلة الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
جدير بالذكر أن الحاجة فهيمة على السيد، أكبر معمرة بالشرقية، توفيت فجر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 109 أعوام، والتى حقق لها الرئيس السيسى أمنيتها بمقابلته.
والحاجة فهيمة من مواليد 1913 بقرية المؤانسة مركز كفر صقر بالشرقية، لأكثر من قرن من الزمان عاصرت فيه ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة شاهدة على مراحل تاريخية بمصر، أدت دورها كأم فى العائلة الكل ينصاع لقراراتها الحكيمة، وفى المنزل التف حولها أبناؤها وأحفادها والذين أكدوا أنها هى محور حياتهم وزرعت فيهم الحب والترابط والصدق والأمانة وعلمتهم التجارة مثلها وكيف يعتمدون على أنفسهم، وتبرعت بمبلغ 30 ألف جنيه بصندوق تحيا مصر قامت بجمعهم من بيع الجبن والزبد.
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