مختار جمعة يهدى مستشار الاتحاد البرلمانى الدولى أحدث إصدارات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك لبحث مواصلة التعاون المشترك فى مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية الدولية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الدينى والسلام الإنسانى وقضايا المواطنة والعيش المشترك.





من جانبه أكد السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ساهم من خلال طرحه لقضايا المواطنة والعيش المشترك فى تبنى البرلمان الدولى لرؤية المجلس فى ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة دون تمييز كأحد أهم محاور الدبلوماسية الدولية متعددة الأطراف. وأهدى وزير الأوقاف، السفير مختار عمر، أحدث إصدارات وزارة الأوقاف الجزء الثانى من مجموعة سلسلة "رؤية " للفكر المستنير باللغة العربية وتحتوى على 15 إصدارًا، ومجموعة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومجموعة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الفرنسية وتحتوى كل مجموعة منهما على عشرة إصدارات فى الفكر الوسطى المستنير، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين من السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى.

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