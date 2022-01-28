مصر تشارك فى أعمال الدورة العادية الـ 116 للمجلس التنفيذى لمنظمة الإلكسو

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو – إلكسو – إيسيسكو"، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، حول مشاركة مصر فى أعمال الدورة العادية الــ116 للمجلس التنفيذى للإلكسو، خلال الفترة من 25 - 26 يناير 2022، والتى استضافتها المملكة العربية السعودية، بحضورالدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهانى بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة، وأعضاء المجلس.





وفى كلمتها، أكدت الدكتورة غادة عبدالبارى أن المجلس التنفيذى يعُد أحد الأجهزة الحاكمة للمنظمة، ويعقد جلساته بصفة دورية لدراسة أهم أولويات المنظمة، وأنظمتها وبرامجها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك فى التربية والثقافة والعلوم.

وأضافت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، أن مشروع الخطة العربية للتعليم فى حالات الطوارئ والأزمات يعد أحد محاور المجلس التنفيذى فى دورته الحالية؛ والتى تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم فى جميع مراحل التعليم أثناء الأزمات وما بعدها من خلال وضع خطة شاملة، مشيرة إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة تضم "جمهورية مصر العربية - سلطنة عمان - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية - دولة ليبيا" لمراجعة الخطة، وصياغتها فى شكلها النهائى وعرضها على المجلس فى دورته المقبلة، تمهيدًا لاعتمادها من المؤتمر العام للإلكسو فى دورته العادية 26.

وخلال الاجتماع، تم انتخاب الدكتور لبنى صلبيخ من مملكة البحرين بالتزكية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذى، كما تم تشكيل اللجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمى برئاسة عضو جمهورية مصر العربية بالمجلس، وتضم فى عضويتها "ليبيا، والسودان، والمغرب"، كما تم مناقشة العديد من القضايا منها، مدينة القدس والأخطار التى تُهددها، فضلًا عن مُناقشة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية فى فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الـ 115 للمجلس التنفيذى.

ونوه التقرير إلى أن الدورة الـ 116 للمجلس التنفيذى للإلكسو ناقشت مُقترح مملكة البحرين عن "تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة"، حيث تم تشكيل لجنة لمدة 3 شهور برئاسة البحرين؛ بهدف تعزيز دور الإعلام والتسويق، وإبراز دور المنظمة وأهدافها والتمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربى، عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المُستوى التربوى والتعليمى والثقافى والعلمى حتى يقوم بواجبه فى البناء، كما تم مناقشة مقترح الجمهورية اللبنانية حول "استحداث جائزة للإلكسو" أسوة بالجوائز العربية والعالمية التى تُكرم النماذج الناجحة والمتميزة والمبدعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة مشروع الموازنة لعامى 2023-2024، حيث تمت الموافقة من قبل المجلس على تمويل ومراجعة البرامج والأنشطة، كما تم استعراض موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامى 2023-2024، ومشروع موازنة المركز العربى للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامى 2023-2024، ومساهمات الدول الأعضاء.

ولفت التقرير إلى أن المجلس التنفيذى قرر إقامة الدورة الـ117 للمجلس، والدورة الـ 26 للمؤتمر العام للمنظمة بمقر المنظمة بتونس فى مايو 2022.