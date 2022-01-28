سفير مصر فى بودابست يلتقى بعدد من الطلبة المصريين الدارسين فى المجر

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد الشناوى، سفير مصر فى المجر، وأعضاء السفارة المصرية فى بودابست بعدد من الطلبة المصريين الدارسين والمبعوثين بالجامعات المجرية، والمستفيدين من المنح السنوية التى تقدمها المجر إلى مصر.





وأكد السفير محمد الشناوى أثناء اللقاء الذى جمعه بالطلبة المصريين على حرص السفارة المصرية فى بودابست على التواصل المستمر مع كافة الطلبة المصريين الذين يدرسون فى المجر، فى ضوء الحرص على تذليل أى صعوبات تواجه أبناء مصر من الطلبة الدارسين فى الخارج. واستعرض السفير محمد الشناوى أهم التطورات والجهود غير المسبوقة التى تبذل بمصر والهادفة إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصرى وتحسين الخدمات التى تقدم له، مؤكدا على أن الدولة المصرية تنظر بتقدير إلى أبنائها من الطلبة والذين سيتم الاعتماد عليهم كركيزة أساسية فى جهود التطوير والبناء بمصر. يذكر أنه فى ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر والمجر، وعلى إثر الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021، تقدم المجر إلى مصر 115 منحة دراسية سنويا فى مجالات مختلفة يستفيد منها الطلبة المصريون الذين يقومون بالدراسة فى الجامعات المختلفة بالمجر.

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