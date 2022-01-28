/675740/إنبي-يخطف-الفوز-من-طلائع-الجيش-في-اللحظات-الأخيرة-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث مباراة إنبي وطلائع الجيش بنتيجو هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباارة على الكثير من الحماس من قبل الفريقين في محاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وينجح إنبي في نهاية المباارة بتسجيل الهدف.

سجل على فوزي الهدف الوحيد في المباراة والفوز، لصالح إنبي، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح إنبي بعد تمريرة من إيبوكا إلى جرجس مجدي الذي مرر كرة سحرية إلى علي فوزي الذي سدد كرة رائعة داخل المرمى.

بهذا الفوز يرفع إنبي رصيده للنقطة الثامنة، ويحتل المركز الثني في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.

تشكيل إنبي امام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمد إسماعيل حامد – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار.

خط الوسط: صلاح ريكو – مصطفى جمال – عبد الرحمن عماد – محمد شريف محمد.

خط الهجوم: أحمد جمعة – جرجس مجدي.

مقاعد البدلاء لفريق إنبي

على فوزى وإبراهيم يحيي ومحمد مرسي وعبد الرحمن سمير واحمد العجوز وجون أيبوكا وعمر عدلى ومصطفى شكشك ومحمد توكل .

وعلى الجانب المقابل أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في بطولة كأس الرابطة.

تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي:

حراسة المرمى: محمد شعبان محمود.

خط الدفاع: محمد سمير – علي الفيل – محمد علي الجويني – رجب بكار.

خط الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن أسامة شيكا – حسن مجدي – أحمد سمير.

خط الهجوم: رجب عمران – علي الزاهدي.

إنبي وسيراميكا كليوباترا

حقق إنبي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2/1، صمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية..

وبدأ اللقاء بسيطرة من إنبي على مجريات المباراة، حتى بادله لاعبوا سيراميكا ببعض الهجمات التي شكلوا منها خطورة على مرمى الفريق البترولي.