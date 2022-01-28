/675742/غزل-المحلة-يقسو-على-فاركو-بثلاثية-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث مباراة غزل المحلة وفاركو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح المحلة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباارة على الكثير من الحماس من قبل الفريقين في محاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وينجح فاركو في المباراة بتسجيل الهدف الأول والتقدم في النتيجة، عن طريق رزقي حمرون، في الدقيق التاسعة عشر.

أهداف غزل المحلة المباراة

رد غزل المحلة بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 33 عن طريق عبده يحيى، وجاء بالثاني عن طريق هشام عادل في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء.

وأكد عبده يحيى بالهدف الثالث لغزل المحلة والثاني له في المباراة، في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء، من خلال أحمد الشيخ انطلق بالكرة من جهة اليسار ثم ارسل تمريرة عرضية حولها عبده يحيى برأسية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يرفع غزل المحلة رصيده للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة الرابعة في المركز الرابع، في جدول ترتيب المجموعة بكأس الرابطة.

تشكيل غزل المحلة امام فاركو

حارس المرمى: محمود رضا

خط الدفاع: محمد فتح الله “كاماتشو” – معاذ الحناوي – يحيى حامد – إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو – أحمد عفيفي – إبراهيم كونا – هشام بلخا.

خط الهجوم: بولين فوفافي – عبده يحيى.

تشكيل فاركو امام غزل المحلة

حراسة المرمى : محمد سعيد “شيكا”

خط الدفاع : رامي صبري _ عبد الله بكري _جابر كامل.

خط الوسط : أحمد الصغيري _ عزمي غومه _ سوكاري _ محمود حمادة.

خط الهجوم : إسلام جمال _ رزقي حمرون _ أحمد شريف.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.