/675747/الشيوخ-يناقش-مقترح-النائب-زين-الإطناوي-بشأن-إنشاء-كوبري-على-النيل-بمغاغة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب زين الإطناوي عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء كوبري على النيل بمغاغة.

دوت الخليج

فلسفة الإقتراح برغبة ومبرراته

ا- يستهدف المقترح برغبة إنشاء كوبري على النيـل بمغاغـة شـرق الـنيـل للربط بمدينة العدوه غرب النيل.

۲- مرکز مغاغة هـو الظهير الصحراوي الشرقي لمركـز الـعـدوه والعكس صحيح.

3- يبلغ عدد سكان مرکزی مغاغة والعدوة مليون ومائة ألف نسمة.

4- إنشـاء الكوبري مـن شـأنه خدمـة مـركـزى مقاعـة والـعـدوة على الأخـص وباقي مراكز المحافظة في العموم ويحقق الآتي: -

- المساهمة في إنجاح المشروع الرئاسي لإستزراع (٦٢) ألـف فـدان شـرق النيل بمركز مغاغه.

- خلق تنمية شاملة لمحافظة المنيا يشكل عـام ومركزي مغاغه والـعـدوه يشكل خاص.

- إنشاء منطقة صناعية لمركز مغاغة شرق النيل مما يتيح زيادة فرص العمـل وتسهيل حركة التجـارة مـع دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمركزين.

- المساهمة في نقل الورش الصناعية داخل مدينة مغاغه إلى مناطق أخرى بقرى الظهير الصحراوي شرق النيل

- الحد من حوادث اللنشات والعوامات النهرية.

رأى اللجنة وتوصياتها

نظرت اللجنـة الإقتراح برغبـة واستعادت نظـر الدستور واللائحـة الداخليـة للمجلس واستمعت إلى مناقشة ووجهـات نظـر السـادة أعضاء اللجنـة ورد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة وأنتهت اللجنة من ذلك إلى الأتى:

1- الموافقة على الإقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب زيـن الإطنـاوى بشـأن إنشـاء كوبرى على النيـل بمغاغـه خـاصـة وأنـه مسـتـوف لـشـروط الإنشـاء التي تتماشـي مـع سياسـة الـدولـة المتعارف عليهـا فـي إنشـاء المحاور العرضية على النيل.

۲- توصي اللجنة المجلـس المـوقـر بإحالة الإقتراح مشمولا بـرأى اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.