/675749/ألقى-ابنته-من-الدور-الخامس-وقفز-وراءها-مصرع-أب-حاول-انقاذ-عائلته-من-حريق

شهدت مدينة الطالبية حادث مأساوي مساء اليوم، حيث قام أب بإلقاء ابنته من شرفة منزلهم بالدور الخامس هربا من الحريق الذي أصاب منزلهم بالكامل، ثم على الفور قام بإلقاء نفسه خلفها، واسفر عن هذا الامر مصرع الاب في الحال وإصابة الطفلة باصابات بالغة.

دوت الخليج هذا وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، قام رجال الحماية المدنية بالتحرك إلى محل الواقعة. مصرع أب حاول انقاذ عائلته من حريق وبينت التحريات سبب الحريق بشقة في الطابق الخامس بعقار، والذي جاء بسبب ماس كهربائي في ثلاجة، وخلال محاولة مالك الشقة وابنته الهرب من شدة النيران التي حاصرتهما، قررا القفز من النافذة، حيث وضع لهما الأهالي عددا من المراتب، لحمايتهما من الإصابة وقفزا من نافذة الشقة بعد وضع الأهالي لهما مراتب لحمايتهما من الارتطام بالأرض، إلا أن الأب لقى مصرعه وأصيبت ابنته عقب قفزها. اخماد الحريق كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.

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