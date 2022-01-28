ننشر صور للسندريلا سعاد حسني لأول مرة

دوت الخليج يرصد تهنئة كريم مختجيان لسعاد حسني

وكتب كريم مختجيان عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” قائلاً:”نشأت مع الأسطورية سعاد حسني في الأرجاء كانت بهجة وامتياز، وأتذكر كيف كانت تأتي لزيارتنا في منزل عائلتنا طوال الوقت، وأتذكر مشاهدة عملها وتتدرب مع عمي وصلاح جاهين على فيلم “خلي بالك من زوزو”.

وأضاف فى منشوره أيضًأ:”أفكر في نفسي يا لها من جميلة وموهوبة للغاية ومدهشة امرأة ترونج وأصيل إنّها إنسان، كثيراً ما أسألها كيف فعلت ذلك، وكأن وجهها انقسم إلى شخصيتين مختلفتين، وكل منهما نقلت مشاعر معاكسه في نفس الوقت، وكأن عين تتحدث عن الحزن والأخرى عن السعادة”.

ونوهة كريم عن أحتفاظه بالذكريات:”سأعتز دائمًا بكل الذكريات التي لدي معها وكيف كانت تناديني بكراميلا بصوتها المحب. وأنا محظوظ حقًا لأن هذه الصورة لها وهي تحتضنني وأنا طفل، عيد ميلاد سعيد يا زوزو الله يرحمك”.

أفلام سعاد حسني

من أشهر أفلام السندريلا سعاد حسني مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا.

بدأت السندريلا سعاد حسني التمثيل في عام 1959 ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا، منها أربعة أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها في الفترة من 1959 إلى 1970، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني واحد، هو مسلسل هو وهي عام 1985، وثماني مسلسلات إذاعية.

كان أول أدور سعاد حسني السينمائية في فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وكان وش السعد عليها وآخر أفلامها هو فيلم الراعي والنساء في عام 1991 وشاركها في بطولته الفنان أحمد زكي والممثلة يسرا. وكانت آخر أعمالها عمل إذاعي شعري صوتي باسم "عجبي" من رباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين كذلك، إبّان إنتفاضة الأقصى دعمًا للشعب الفلسطيني.

وفاة سعاد حسني

توفيت سعاد حسني بعد سقوطها من بلكونة شقتها من الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن وذلك في في 21 يونيو 2001، وقد أثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، ولكن بعد ثورة 25 يناير والقبض على صفوت الشريف أعادت شقيقتها فتح القضية والمتهم الأول فيها هو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.